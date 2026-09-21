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Клаус Цельмер назначен президентом и генеральным директором Volvo Cars

Volvo Cars назначила Клауса Цельмера президентом и CEO: бывший глава Skoda Auto сменит на этом посту Хокана Самуэльссона не позднее 1 октября 2027 года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.09.2026, 10:01·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Совет директоров Volvo Cars назначил Клауса Цельмера президентом и главным исполнительным директором компании. На этом посту он заменит Хокана Самуэльссона, сообщает Bloomberg со ссылкой на релиз Volvo Cars.

Ранее Цельмер руководил Skoda Auto. К исполнению новых обязанностей он приступит не позднее 1 октября 2027 года. Топ-менеджер обладает значительным опытом управления организациями в условиях трансформации и меняющейся рыночной ситуации. В разные годы он работал с компаниями премиум-сегмента и массовыми брендами.

Контрольный пакет Volvo Cars принадлежит китайскому автопроизводителю Geely. На прошлой неделе Volvo объявила о масштабной модернизации, предусматривающей перестройку производственной сети вокруг пяти заводов, выпускающих автомобили одноименного бренда, и двух предприятий, работающих совместно с партнерами. Компания рассчитывает с помощью этих мер противостоять усиливающейся конкуренции. К концу десятилетия Volvo планирует выпустить семь новых автомобилей для западных рынков и шесть – для Китая.

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