Президент Российской Федерации подписал указ о лишении водительских прав на 1,5 года за скрытие номеров автомобиля.

14 октября 2024 года президент Путин подписал указ о лишении водительских прав на 1,5 года за скрытие номеров автомобиля с использованием специальных устройств. Эти устройства могут скрывать или изменять номерные знаки, что делает их нечитаемыми для идентификации.

Документ был опубликован на официальном портале правовой информации и начинает действовать с момента публикации. Следует отметить, что изменения в Кодекс административных правонарушений были внесены очень быстро: 1 октября они были приняты Государственной Думой, 9 октября утвердил Совет Федерации, а сегодня документ был подписан президентом.

До этого момента за подобные нарушения предусматривался штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления автомобилем на срок от одного до трех месяцев. Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс". Однако новое изменение закона предусматривает более строгое наказание. Теперь такие нарушения будут рассматриваться как отдельное административное правонарушение, кроме того, устройства, мешающие распознаванию информации, будут конфисковываться.