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Бренд Avatr теперь доступен на российском рынке

Китайский автоконцерн Changan официально представил на российском рынке новый бренд премиальных автомобилей Avatr, как сообщила пресс-служба компании.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.11.2024, 14:12·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Китайский автоконцерн Changan официально представил на российском рынке новый бренд премиальных автомобилей Avatr, как сообщила пресс-служба компании. Название Avatr, пояснили представители производителя, укоренено в древнем санскритском слове «аватар», что переводится как «воплощение».

Бренд Avatr был основан в 2018 году Changan в сотрудничестве с ведущими мировыми специалистами из сферы информационных технологий и производства аккумуляторных батарей. Дизайн-центр возглавляет Надер Фагихзаде, который ранее работал в BMW и имел опыт создания дизайна моделей 6 и 7 серий, а также их концепций, таких как iNEXT и i8.

Пока не разглашаются конкретные детали о моделях Avatr, однако по доступным фотографиям можно предположить, что первым представленным на российском рынке станет электромобиль Avatr 11. Как отмечалось ранее на страницах агентства «АВТОСТАТ», данный электрокар недавно получил официальное разрешение на реализацию в России.

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