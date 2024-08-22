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Представлены первые изображения совершенно нового автомобиля Audi

Специалисты портала «Колеса.ру» представили новый универсал от Audi - модель RS7. Автомобили с ДВС будут иметь теперь нечетные индексы в рамках изменений индексации моделей компании. Новый RS7 будет продолжением традиций RS6.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.08.2024, 07:41·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Специалисты портала «Колеса.ру» представили новый универсал от Audi - модель RS7. Автомобили с ДВС будут иметь теперь нечетные индексы в рамках изменений индексации моделей компании.

Новый RS7 будет продолжением традиций RS6. Дизайнеры решили придать более округлые черты автомобилю, что может привлечь новую аудиторию. Увеличенная решетка радиатора с логотипом в верхней части, зауженные фары, интегрированные ручки дверей - все это меняет внешний вид передней части машины.

Учитывая спортивный характер Audi RS7, увеличенные колесные арки вполне ожидаемы. Задняя часть привлекает внимание необычным дизайном фар: объединенные в моноблок, они выглядят как отдельные элементы. Выхлопная система с двумя овальными патрубками также привлекает взгляд.

Пока не было официального подтверждения относительно мотора нового Audi RS7, но существует мнение, что автомобиль получит гибридную силовую установку.

Фото: Carsweek.ru

В то же время был представлен электрический седан от Audi - Audi A6 E-Tron.

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