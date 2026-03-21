BMW представила вторую модель «новой эры» — электрический седан i3 с запасом хода до 900 километров

Легендарная линейка BMW 3-Series пополнилась совершенно новой моделью — BMW i3. Это полностью электрический седан, который унаследовал динамичный характер моделей «тройка» и обзавёлся целым рядом технических инноваций.

BMW i3 в версии 50 xDrive стал второй моделью серии Neue Klasse. Его силовая установка состоит из двух электромоторов, суммарная мощность которых составляет 469 лошадиных сил, а крутящий момент достигает 645 Нм. Автомобиль оснащён системой BMW eDrive шестого поколения, а также новейшей информационно-развлекательной системой BMW Panoramic iDrive, чему, по утверждению производителей, способствует функция Heart of Joy, способствующая незабываемым ощущениям за рулём.

В рамках нового дизайнерского направления BMW i3 получил узнаваемые спортивные пропорции, новую переднюю часть корпуса, а также оригинальные фары, объединенные с радиаторной решёткой. Сзади электрокар выделяется сдержанными горизонтальными фонарями и элегантно спрятанными ручками дверей, что подчёркивает современный и технологичный образ. Массивные колёсные арки усиливают спортивный характер автомобиля.

Внутри BMW i3 предлагает просторный салон с максимальным акцентом на удобство водителя. В салоне появился четырёхспицевый мультируль с необычным захватом, дисплей Panoramic iDrive, размещённый под лобовым стеклом, а также центральный сенсорный экран информационно-мультимедийной системы с диагональю 17,9 дюйма.

Особого внимания заслуживает запас хода новой модели. По циклу WLTP электрический BMW способен без подзарядки преодолеть до 900 километров, а использование 800-вольтовой архитектуры и быстрой зарядки мощностью до 400 кВт значительно сокращают время электрозаправки. Всего 10 минут у станции быстрой зарядки обеспечат дополнительные 400 километров пути.

Пока в линейке заявлена только одна версия силовой установки — это 50 xDrive с двумя электромоторами, обеспечивающими 469 л. с. и 640 Нм крутящего момента.

В оснащение BMW i3 вошла передовая система электронных ассистентов Symbiotic Drive, соответствующая уровню автономности 2+. Комплекс включает функции автоматического торможения, удержания автомобиля в полосе, адаптивного круиз-контроля, распознавания дорожных знаков и другие современные опции.

Производство BMW i3 планируют организовать на основном предприятии BMW Group в Мюнхене. Серийный выпуск стартует в августе 2026 года, а первые продажи новинки ожидаются осенью того же года. Информация о стоимости электрического седана пока не раскрывается.

Автор: Алина Олешко