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Обновленный спортивный Lexus LC дебютировал официально.

5,0-литровый атмосферный двигатель V8 от Lexus все еще используется в самых мощных моделях LC. Для желающих сэкономить на топливе доступен гибридный двигатель V6 объемом 3,5 литра. Фото: Carsweek.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.10.2024, 21:21·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

5,0-литровый атмосферный двигатель V8 от Lexus все еще используется в самых мощных моделях LC. Для желающих сэкономить на топливе доступен гибридный двигатель V6 объемом 3,5 литра.

Фото: Carsweek.ru

Конечно, Lexus LC остается без существенных обновлений с 2017 года, но продолжает привлекать внимание как один из немногих по-настоящему прекрасных спортивных автомобилей, доступных для приобретения.

На модельный год 2025 Lexus представил ряд тонких обновлений для моделей Coupe и Convertible, обещая, что LC сохранит свою конкурентоспособность.

Изменения касаются LC 500 и LC 500h Coupe. Обе версии теперь оснащены дополнительными передними и задними распорками под полом для повышения жесткости, что должно положительно сказаться на управляемости автомобиля. Также был добавлен новый цвет кузова под названием Iridium, теперь LC доступен в девяти различных цветах, включая Ultrasonic Blue, Mica 2.0, Copper Crest, Cavier, Cloudburst Gray, Iridium, Ultra White, Infrared, Flare Yellow и Nori Green Pearl.

В салоне произведены незначительные изменения. Например, панели пассажирских сидений теперь обтянуты алькантарой, а моделям LC 500h с пакетом Sport можно добавить накладки порогов из углеродного волокна. Дополнительные цветовые варианты интерьера включают черный.

Фото: Carsweek.ru

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