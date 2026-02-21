Новая версия Toyota RAV4: кроссовер, способный двигаться даже с пустым баком

В Японии состоялась официальная премьера новой плагин-гибридной версии кроссовера Toyota RAV4. Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, модель построена на современной гибридной платформе, оснащена емкой тяговой батареей и может похвастаться увеличенным запасом хода на электротяге. Покупателям предложены две комплектации — Z и GR Sport.

В основе Toyota RAV4 PHEV лежит гибридная силовая установка A25A-FXS с 2,5-литровым бензиновым двигателем. Совокупная мощность агрегата достигает 242 кВт, что эквивалентно 329 лошадиным силам. На одной электрической тяге автомобиль способен преодолеть дистанцию до 150 километров, что значительно больше, чем у предыдущей модели, которая могла проехать 95 километров.

Модификация в комплектации Z поступает в продажу на японском рынке по цене 6 млн иен, что примерно соответствует 3 млн рублей по актуальному курсу. Узнать эту версию можно по черным декоративным элементам в экстерьере, подчеркивающим спортивный характер автомобиля.

Комплектация GR Sport оценена в 6,3 млн иен, или около 3,1 млн рублей. Она отличается улучшенными аэродинамическими характеристиками и ездовой устойчивостью. Это стало возможным благодаря установке амортизаторов GR Performance Dampers, усилителей GR Braces, а также специальных передних и задних спойлеров.

В конструкции плагин-гибридного RAV4 аккумуляторная батарея не только обеспечивает питание, но и служит дополнительным элементом для повышения жесткости кузова и снижения центра тяжести. Для управления предусмотрен модернизированный электроусилитель руля, а водитель может выбирать между режимами Normal и Sport.

Ежемесячно компания Toyota планирует реализовывать около 700 таких кроссоверов на внутреннем рынке. Производство новинки будет осуществляться на предприятиях в Такаоке и Нагакусе.

Автор: Алина Олешко