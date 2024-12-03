Новый бензиновый кемпер Mercedes-Benz V-Class Marco Polo Horizon: первые впечатления

На европейском автомобильном рынке появился новый Mercedes-Benz V-Class Marco Polo Horizon. Этот стильный кемпер от немецкого производителя оснащен классическим двигателем внутреннего сгорания.

Интересующиеся уже могут приобрести новый Mercedes-Benz V-Class Marco Polo Horizon в Европе. Цена стартует от 58 940 евро, что составляет около 6,6 миллионов рублей по текущему обменному курсу. За эту цену покупатели получат кемпер с бензиновым двигателем мощностью 163 лошадиные силы и передним или полным приводом.

Базовая комплектация включает в себя две раздвижные двери, раскладывающуюся вручную крышу и трехместный диван-кровать. В салоне также представлен новый мультифункциональный руль с подогревом и информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем.

Mercedes-Benz V-Class Marco Polo Horizon доступен с шестью вариантами оснащения, включая AMG Line и пакет Premium Plus. Последний включает в себя кожаные кресла, четырехзонный климат-контроль и другие опции.

Сборка нового кемпера осуществляется на заводе Westfalia в Реда-Виденбрюке. Тем не менее, контракт между Mercedes-Benz и этим заводом был завершен, и вопрос о будущем производства подобных автомобилей пока остается открытым. Кстати, согласно планам, с 2026 года линейка легких коммерческих автомобилей и фургонов марки будет переведена на электрическую платформу VAN.EA.

Ранее был составлен рейтинг пяти кроссоверов, которые не подходят для эксплуатации в российских зимних условиях. Один из автомобилей Mercedes-Benz попал в этот список, как сообщили изданию «Автоновости дня».