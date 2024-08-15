Суперкар Pininfarina Battista впечатляет стильным дизайном и возможностью ездить без крыши

Итальянцы из Automobili Pininfarina продолжают впечатлять своим мастерством в создании кабриолетов. Новинка Pininfarina Battista Targamerica, открывающая миру альтернативу в виде электрического гиперкара, возвращается к истокам на Неделе автомобилей в Монтерее, куда она прибудет в четверг.

Фото: Carsweek.ru

Кабриолет Targamerica – это уникальный автомобиль, заказанный особым клиентом Pininfarina, уже обладающим купе Battista.

Это первый кабриолет Battista, исключительное творение Automobili Pininfarina, хотя ранее был выпущен B95 Speedster. Возникает вопрос, почему Battista не получился кабриолетом с самого начала.

Удивительно, что процесс создания Targamerica занял всего год, а клиент заказал его на прошлогодней Monterey Car Week. Серебристо-голубая расцветка авто отдает дань уникальному автомобилю Pininfarina, Ferrari Testarossa Spider, созданному для Джанни Анджели наследника Fiat в 1986 году. Задняя крышка багажника и двери Targamerica уникальны, а между сиденьями даже есть хьюмидор для хранения сигар. Видимо, клиент любит наслаждаться сигарами.

Battista - это детище Automobili Pininfarina, немецкой ветви итальянского дизайнерского дома, принадлежащей индийской компании Mahindra. Данный гиперкар создан на основе Rimac Nevera и обладает мощностью впечатляющих 1900 лошадиных сил, приводимых в движение четырьмя электродвигателями.

Недавно наши коллеги обращали внимание на скоростные качества Pininfarina Battista, побивающего множество рекордов. Автомобиль разогнался до 358 км/ч, подтверждая свои выдающиеся характеристики на высокоскоростном треке NATRAX в Индии. В прошлом месяце Battista установила новый рекорд скорости разгона на четверть мили среди серийных автомобилей, чуть превзойдя временной показатель Rimac Nevera.