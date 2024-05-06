Leapmotor T03 от Stellantis: самый маленький электромобиль, который только можно представить

В конце текущего года на автомобильном рынке появится новый игрок - электромобиль Leapmotor T03. Этот автомобиль будет компактнее, чем недавно выпущенный Citroën ë-C3. Stellantis, автогигант, который владеет Dacia Spring, обновил модель, чтобы сохранить свои позиции на рынке, который заполняется все большим количеством небольших электромобилей. Это становится серьезной проблемой для других производителей. Например, FIAT 500 Electric является одним из прямых конкурентов, но его цена делает конкуренцию невозможной.

Карлос Таварес нашел выход из сложившейся ситуации, инвестировав не менее 1,5 млн евро в китайский бренд Leapmotor. Теперь этот производитель будет выходить на европейский рынок под крылом Stellantis. Первой моделью, которую мы увидим в Европе, станет электрический мини-автомобиль Leapmotor T03, разработанный специально для городской среды. По своим размерам этот автомобиль не уступает другим моделям в этом сегменте, даже в дизайне.

Leapmotor T03 будет предлагать пять дверей и, что удивительно, рассчитан на пять пассажиров. Внутренность автомобиля выполнена в современном стиле, с восьмидюймовой цифровой панелью и сенсорным экраном информационно-развлекательной системы. Также в автомобиле будет установлена 10,1-дюймовая центральная консоль с навигацией, возможностью беспроводного обновления, голосовым управлением и функциями подключения.

Фото: Carsweek.ru

Stellantis предложит базовую версию Leapmotor T03 с электродвигателем мощностью 80 кВт, что эквивалентно 109 л.с. Автомобиль будет оснащен тройной литий-ионной батареей емкостью 41,27 кВтч и полезной емкостью немного более 36 кВтч, что обеспечит достаточные возможности для повседневного использования.

Окончательные показатели производительности Leapmotor T03 по стандарту WLTP будут объявлены позже. Автомобили этой марки будут собираться на заводе в польском городе Тыхы, где также выпускается новый Alfa Romeo Junior. Ожидается, что разрешение на продажу в Европе будет получено летом, и автомобили поступят в продажу к концу года.

Однако важным вопросом остается, в каких странах будет продаваться новая модель. Stellantis заявила, что Leapmotor T03 будет иметь "выделенные места в традиционных каналах продаж", учитывая, что позиционирование этой модели в рамках марок концерна находится ниже, чем у FIAT и Citroën.

Фото: Carsweek.ru

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