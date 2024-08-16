Honda представляет революционный электрический концепт от своей премиальной «дочки».

На автомобильной неделе в Монтерее Honda презентовала электрический концепт-кар Acura Performance EV, целью которого является демонстрация будущего поколения электромобилей под маркой Acura.

По словам представителей компании, Acura Performance EV описывается как "впечатляющий заряженный кроссовер", разработанный студией Acura Design Studio в Лос-Анджелесе. Этот концепт отражает новый этап развития Acura в области электрической мобильности и будет продолжением стратегии обеспечения клиентов максимально захватывающими впечатлениями от вождения электрических автомобилей.

Внешне Acura Performance EV привлекает внимание своими гармоничными очертаниями, купеобразной формой, матовым покрытием кузова, массивными 23-дюймовыми колесными дисками, соединенными с задними фонарями, а также надписью "ACURA" на задней двери. Некоторые дизайнерские идеи этого концепта могут быть реализованы в будущих электрических моделях марки.

Планируется, что серийное производство новой электромобильной модели Acura, основанной на концепте Acura Performance EV, начнется в конце 2025 года. Это станет первым электромобилем бренда, созданным на новой разработанной Honda электрической платформе, и первым электромобилем, собираемым на заводе Honda EV Hub в штате Огайо.

Ранее журнал HotCars опубликовал рейтинг самых надежных и быстрых японских седанов, в который вошли модели от Honda и Acura, как сообщили "Автоновости дня".