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Peugeot Landtrek: что нового в обновленном пикапе?

Автопроизводитель Peugeot представил модернизированный пикап Landtrek, который будет ориентирован на рынки Африки, Ближнего Востока и Южной Америки. Обновленная модель получила не только обновленный внешний вид, но и новый мощный дизельный двигатель.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
06.12.2024, 01:21·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Автопроизводитель Peugeot представил модернизированный пикап Landtrek, который будет ориентирован на рынки Африки, Ближнего Востока и Южной Америки. Обновленная модель получила не только обновленный внешний вид, но и новый мощный дизельный двигатель.

Peugeot Landtrek, дебютировавший на рынке в 2020 году, после модернизации был обновлен новым бампером, дневными ходовыми огнями и модернизированной решеткой радиатора. В салоне автомобиля установлена улучшенная информационно-развлекательная система с 10-дюймовым сенсорным дисплеем.

Основным нововведением стал 2,2-литровый дизельный четырехцилиндровый мотор Multijet, который развивает мощность в 200 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Двигатель может поставляться с шестиступенчатой механической коробкой передач или восьмиступенчатым автоматом.

В разных регионах Peugeot Landtrek будет доступен с 150-сильным дизельным двигателем объемом 1,9 литра в паре с механической коробкой передач, а также с 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 210 лошадиных сил, который будет предлагаться с механической или шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее эксперты в области автомобилей опубликовали список из пяти кроссоверов, которые не подходят для использования в российских зимних условиях. Согласно данным, одной из моделей, включенных в этот список, оказался кроссовер от Peugeot.

Источник

Peugeot (31)

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