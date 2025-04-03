Цена на обновленный кроссовер Renault Austral 2025 года

Обновленный Renault Austral претерпел значительные изменения во внешности, придав ему более смелый вид. Новая оптика в форме трапеции и утонченная радиаторная решетка с алмазным узором делают кроссовер более привлекательным. Дизайн дополняют зубчатые дневные ходовые огни, а на задней части появился фирменный логотип, отличающийся немного измененным стилем, без литеры "E".

Проведенный апгрейд коснулся также улучшения опор мотора, перенастройки подвески и значительного улучшения шумоизоляции. В салоне кроссовера появились более удобные сиденья с обивкой из новых материалов. В список опций включены мультимедийная система, цифровая панель приборов (12,3 дюйма), пакет водительских ассистентов и другие возможности.

В Великобритании клиентам будут доступны варианты с 197-сильной гибридной трансмиссией на основе 1,2-литрового турбомотора. Производитель заявляет расход топлива на уровне примерно 4,7 литра на каждые сто километров пробега.

Цена обновленного кроссовера начинается от 34 695 фунтов стерлингов, что эквивалентно почти 3,8 миллионам рублей.