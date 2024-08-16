Lincoln Navigator с гигантским дисплеем, но устаревшим двигателем: что скрывается за новинкой?

Американский автопроизводитель Lincoln представил обновленную версию своего крупного внедорожника Navigator на 2025 модельный год. Один из основных апгрейдов автомобиля - внушительный 48-дюймовый экран информационно-развлекательной системы в салоне, а также комфортные сиденья второго ряда с функцией массажа.

Новый Lincoln Navigator сохраняет 3,5-литровый 440-сильный мотор Ecoboost V6 от предыдущей модели, однако имеет множество улучшений. В салоне появились 14 USB-портов, передние сидения с подогревом, вентиляцией и массажем, а также кресла второго ряда с аналогичными функциями. В базовой комплектации автомобиль оснащен 22-дюймовыми колесными дисками, которые можно заменить на 24-дюймовые.

Среди ключевых особенностей нового Lincoln Navigator - система управления BlueCruise, разработанная Ford. Эта технология позволяет автомобилю двигаться автономно по трассе, изменять скорость и останавливаться без вмешательства водителя.

Lincoln Navigator 2025 года будет доступен в различных комплектациях, включая две версии Black Label: Enlighten и Atmospheric.

Новинка поступит в продажу уже в следующем весеннем сезоне. Компания пока не раскрывает цены на автомобиль, обещая сделать это непосредственно перед началом продаж.

Ранее эксперты опубликовали рейтинг надежных кроссоверов и внедорожников с пробегом, в котором также упомянуты модели от Lincoln.