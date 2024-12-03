Toyota представила новый кроссовер, который не использует бензин.

Совместное предприятие FAW и Toyota готовится представить китайской аудитории свой новый проект - полностью электрический кроссовер Toyota bZ3C. Этот автомобиль будет самым передовым в модельном ряду FAW-Toyota, обладая инновационной системой вождения и цифровым интерфейсом в салоне.

Toyota bZ3C представляет собой пятиместный среднеразмерный кроссовер со следующими размерами: длина 4780 мм, ширина 1866 мм, высота 1510 мм и колесная база 2880 мм. Будущим владельцам будет доступен выбор из пяти цветов кузова, включая три варианта с двухцветной отделкой.

В салоне модели предусмотрена цифровая приборная панель, 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы, способной работать с более чем 200 приложениями сторонних разработчиков. Также впервые в своем классе присутствует система мониторинга водителя и пассажиров с использованием распознавания лиц, видеозвонков, управления жестами и голосом, а также персонального виртуального ассистента на базе искусственного интеллекта.

Предусмотрена возможность полного складывания передних сидений, что позволяет использовать их в качестве дополнительного спального места. На лобовом стекле автомобиля установлен LiDAR-сканер, что говорит о возможном наличии системы автопилота с функцией автоматической парковки.

Известно, что электрическая силовая установка Toyota bZ3C будет представлена электродвигателем TZ200XS003 мощностью 200 кВт (272 л.с.) и работать от литий-ионно-фосфатного аккумулятора Blade, произведенного компанией BYD FinDreams. Емкость батареи пока не разглашается, однако запас хода автомобиля варьируется от 550 до 630 км в зависимости от комплектации и цикла испытаний CLTC.

Ранее у автолюбителей появился шанс купить недорогой седан Toyota, стоимость которого оказалась ниже, чем у отечественного автомобиля «Москвич». Подробнее о данной модели можно узнать из материала «Автоновости дня».