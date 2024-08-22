Представлен эксклюзивный седан от Avatr

Компания Avatr, специализирующаяся на производстве электрокаров, представила свою новую модель - седан Avatr 12. Этот автомобиль уже имелся на рынке, однако сейчас речь идет о лимитированной партии из 700 экземпляров.

Длина автомобиля составляет 5 020 мм, а колесная база равна 3 020 мм, что обеспечивает просторное пространство для задних пассажиров. Силовая установка Avatr 12 включает два электрических двигателя, суммарная мощность которых достигает 570 л.с. Емкая батарея позволяет проехать до 650 км на одном заряде, а время зарядки с 30% до 80% занимает всего 10 минут.

Для разработки этой модели Avatr привлекала специалистов из Dior и Fendi. Автомобиль оснащен колесными дисками размером R21, камерами вместо зеркал заднего вида, углубленными дверными ручками для увеличения запаса хода и лидаром, обеспечивающим автономное вождение. Салон почти не имеет физических кнопок, большинство функций управления переданы на 15,6-дюймовый экран.

Второй ряд сидений включает два отдельных места. Стоимость Avatr 12 составляет 700 тыс. юаней, что эквивалентно 8,5 млн рублей. Новый автомобиль Avatr стал серьезным конкурентом для кроссовера Tesla.

Фото: Carsweek.ru