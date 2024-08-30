BMW X3: особенности модели китайского производства в сравнении с европейскими аналогами.

На автосалоне в Чэнду представили новый BMW X3 специально для китайского рынка. Автомобиль отличается от европейской версии увеличенной колесной базой, что дало возможность создать более просторный салон.

Длина кузова китайской версии BMW X3 (G48) составляет 4865 мм, ширина — 1920 мм, а высота — 1664 мм при колесной базе 2975 мм. В то время как европейская версия имеет размеры 4755 x 1920 x 1660 мм и колесную базу 2865 мм.

Фото: Автоновости Дня

Новинка BMW X3 для китайского рынка внешне и внутренне ничем не отличается от оригинальной модели, предлагая такой же набор опций. Среди них: цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система с 14,9-дюймовым экраном, атмосферная подсветка салона, мультифункциональный руль и беспроводная зарядка для смартфонов.

Фото: Автоновости Дня

Производитель решил не раскрывать характеристики силовой установки нового BMW X3 для Китая. Однако, по некоторым данным, версия xDrive30L будет оснащаться 2,0-литровым двигателем B48B20W, который развивает мощность в 287 л.с. Также в комплектацию войдет восьмиступенчатая "автомат" и полный привод.

Ранее стало известно, что BMW проведет отзыв более 700 тыс. своих автомобилей. Подробности об этом читайте на портале «Автоновости дня».