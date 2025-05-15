Новейший КамАЗ будет выпущен с задержкой на четыре года

На международной выставке в Казани компания "КамАЗ" представила новейший тягач под индексом КАМАЗ-65956. Данный автомобиль оснащен колесной формулой 6х4 и способен перевозить до 108 тонн груза. Основой для новинки стал 560-сильный двигатель Р6, который работает в паре с механической коробкой передач. Пока все модели автопроизводителя комплектуются исключительно механической коробкой передач из-за доработок, которые требуются для автоматической коробки передач.

Общая масса автопоезда достигает 120 тонн. По планам компании, отечественный тягач должен получить сертификацию уже этой осенью, а серийное производство запланировано на следующий год. Новый грузовик войдет в семейство моделей К5.

Работу над новым тягачом "КамАЗ" начали четыре года назад. Премьеру новинки планировали на 2022 год, однако из-за санкций все пришлось пересматривать и начинать проект заново. Новый "КамАЗ" получил задние ведущие мосты, что позволило увеличить грузоподъемность.

Кроме того, в планах компании предложить клиентам модель под индексом 65959 с колесной формулой 6х6. Этот грузовик уже доступен в конфигураторе, а начало продаж запланировано на лето этого года.