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Lexus GX 550 Malbon Edition представлен в эксклюзивном цветовом оформлении

Lexus GX 550 Malbon Edition - это автомобиль, который предназначен для ценителей гольфа. Внедорожник оснащен удобным выдвижным багажным органайзером, силовым багажником с тентом и оригинальными колесными дисками, имеющими особую гладкую поверхность.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.09.2024, 14:11·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Кузов автомобиля украшен темно-зеленой ливреей с белым узором, напоминающим топографическую карту полей для гольфа. В багажном отделении предусмотрено пространство для органайзера с четырьмя отделениями, что делает перевозку гольф-снаряжения максимально удобной.

Также в комплектации присутствует тент, который обеспечит защиту от солнца в нужный момент для игроков. Автомобиль будет продемонстрирован на американских гольф-турнирах в течение двух ближайших месяцев.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о появлении на российском рынке премиального минивэна Lexus LM, цена которого стартует от 25,5 миллионов рублей.

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