Lexus GX 550 Malbon Edition представлен в эксклюзивном цветовом оформлении

Кузов автомобиля украшен темно-зеленой ливреей с белым узором, напоминающим топографическую карту полей для гольфа. В багажном отделении предусмотрено пространство для органайзера с четырьмя отделениями, что делает перевозку гольф-снаряжения максимально удобной.

Также в комплектации присутствует тент, который обеспечит защиту от солнца в нужный момент для игроков. Автомобиль будет продемонстрирован на американских гольф-турнирах в течение двух ближайших месяцев.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о появлении на российском рынке премиального минивэна Lexus LM, цена которого стартует от 25,5 миллионов рублей.