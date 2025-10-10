В Индии показали «клон Гелендвагена» за 740 тысяч рублей: опубликованы первые фотографии

Компания Mahindra провела обновление своих популярных рамных внедорожников Bolero и Bolero Neo, известными в Индии благодаря характерному угловатому дизайну. Эти автомобили часто сравнивают с немецким «Гелендвагеном» из-за внешнего сходства.

Модель Bolero после рестайлинга сохранила трехрядный салон, однако ее длина по-прежнему не превышает четырех метров, что позволяет рассчитывать на определенные налоговые преференции. Внешность автомобиля получила новую решетку радиатора с элементами хрома, в оснащение добавились двухцветные колесные диски размером 15 дюймов, также предложен свежий вариант окраса — черный Stealth. В интерьере установлен сенсорный дисплей мультимедиа, руль оснащен кнопками управления, имеются разъемы USB.

Под капотом модернизированного Bolero установлен дизельный двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 76 лошадиных сил. Внедорожник комплектуется пятиступенчатой механической коробкой передач и имеет задний привод.

Модель Bolero Neo, созданная на базе платформы TUV300, выглядит менее утилитарно по сравнению с Bolero. Эта версия получила иную решетку радиатора с менее агрессивным дизайном, увеличенные 16-дюймовые диски, новые воздухозаборники в бампере и обновленные настройки шасси.

В салоне Bolero Neo установлен увеличенный до девяти дюймов сенсорный экран мультимедийной системы. Среди новых опций — камера заднего вида, дополнительный порт USB. Система мультимедиа теперь поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. За движение автомобиля отвечает задний привод и более мощный 100-сильный двигатель, агрегатируемый с пятитупенчатой механической трансмиссией.

Цены на обновленный Mahindra Bolero начинаются от 800 тысяч и доходят до 970 тысяч рупий, что эквивалентно 740–895 тысячам рублей по текущему курсу. Bolero Neo предложен на рынке по цене от 850 тысяч до 1 миллиона рупий, примерно 785–923 тысячи рублей.



Фото: Carsweek.ru

Фото: Mahindra