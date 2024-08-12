Модель Changan, которая является гибридной, была представлена.

По информации из источников, гибридный автомобиль поступит в продажу с небольшим запозданием. Его электрическая версия сможет проехать до 200 километров от одной зарядки. От обычной модели новинку можно будет отличить только радиаторной решёткой спереди, предназначенной для воздухозабора.

Наряду с этим гибрид предлагает уникальную особенность - возможность трансформации из кроссовера в пикап за счет наличия складывающегося заднего борта. Грузоподъемность модели составляет 300 килограмм, а ее габариты составляют: длина – 5045 мм, ширина – 1996 мм, колесная база – 3120 мм, клиренс – 227 мм. Вес автомобиля немного более 2 тонн.

Согласно информации, гибридная версия будет оснащена двигателем JL469ZQ1 1.5T мощностью 110 кВт. Версия с одним двигателем получит электромотор мощностью 231 кВт на задней оси, в то время как двухмоторная модификация будет иметь электродвигатель мощностью 131 кВт на передней оси, дополняя первый. Максимальная скорость автомобиля достигает 190 км/ч. Ожидаемый расход топлива составляет 5,8 литра на 100 км для одномоторной версии и 6,1 литра на 100 км для двухмоторной модификации.

Новый электромобиль Changan Nevo E07 будет оснащен 11 камерами кругового обзора, 12 ультразвуковыми радарами, лидарами и пятью радарами, которые позволяют отслеживать ситуацию с точностью до миллиметра вокруг автомобиля. Это обеспечит водителю максимальную безопасность и помощь на дороге.

Начало продаж электрического автомобиля в Китае запланировано на октябрь текущего года. В то же время пока нет точных данных о появлении гибридной версии кроссовера в автосалонах.

По предварительной информации нашего ресурса, отечественные эксперты обратили внимание на сходство дизайна кроссоверов Changan CS75 Plus и «Москвич 8».