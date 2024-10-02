Skoda Elroq: электрический кроссовер, фотографии которого уже доступны.

В последнем обзоре автомобильного рынка Великобритании обнародовали, что цена на новейшую модель Skoda Elroq начинается от отметки в 2,95 миллиона рублей. В то же время, в странах Европейского союза стоимость этого автомобиля чуть выше - от 3,09 миллиона рублей.

Особенности Elroq - это привлекательная передняя решетка под названием "Tech-Deck Face", за которой скрываются современные сенсоры и камера. На капоте теперь необычные буквы, вместо привычного логотипа Skoda. Благодаря отличной аэродинамике, у электрокара большие размеры по сравнению с Karoq, что обеспечивает вместительный багажник. При этом объем полезного пространства превосходит многих конкурентов.

Интерьер Elroq отличается простотой и минимализмом, но зато здесь представлены все современные технологии. В автомобиле реализована дополненная реальность для дисплея на лобовом стекле. Кроме того, встроенный голосовой помощник легко интегрируется с ChatGPT.

Фото: Carsweek.ru

Покупателям предлагают три варианта батарей: минимальная емкостью 55 кВт/ч с электродвигателем мощностью 170 лошадиных сил обеспечивает запас хода в 375 километров. Вариант с аккумулятором на 63 кВт/ч позволяет преодолеть расстояние до 400 километров. Топовая версия Elroq 85 с батареей на 82 кВт/ч рассчитана на пробег 581 километр.

В скором времени появится модель с двумя электромоторами и полным приводом. Точные даты рыночного дебюта данной модификации пока не раскрываются производителем.

Фото: Carsweek.ru

Недавно стало известно, что чешский кроссовер Skoda Karoq от параллельных импортеров подорожал на 700 тысяч рублей в этом осеннем сезоне.