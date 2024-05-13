Haval Raptor 2024: новый вариант с чисто бензиновым двигателем

В Китае был представлен новый Haval Raptor, обещающий не только обновленный дизайн, но и более привлекательную цену.

Лицевая часть бензиновой версии отличается от гибридной: у модели другие фары и переработанная радиаторная решетка. На задней части внедорожника появились новые фонари. Хотя изменения не кажутся кардинальными, бензиновый вариант стал выглядеть немного более современно.

Новый Haval Raptor оснащен 2-литровым турбированным двигателем мощностью 248 лошадиных сил GW4N20A. По данным китайских автомобильных СМИ, этот двигатель будет работать с автоматической коробкой передач. Кроме того, на багажной дверце присутствует значок, указывающий на наличие полного привода.

Гибридный Haval Raptor доступен у дилеров в Китае по цене от 165 800 до 192 800 юаней. Цены на бензиновую версию внедорожника пока не объявлены.

По оценкам экспертов, бензиновая модель может оказаться на 30 000 юаней дешевле гибридной (почти 380 тысяч рублей).

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что гибридный кроссовер Haval Jolion с альтернативным дизайном будет представлен на рынке Новой Зеландии.