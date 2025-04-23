Новый Lexus ES: больше электричества и огромные планшеты в салоне.

На международном автосалоне, который открылся сегодня в китайском городе Шанхай, состоялся долгожданный дебют нового поколения седана Lexus ES. Хотя сейчас это лишь концепт, его серийная версия поступит в продажу только к 2026 году.

Сам автомобиль готов к производству и позволяет представить основные изменения модели. «Больше всего подробностей известно о технических характеристиках», - отмечают эксперты.

Основой легла модульная архитектура TNGA-K, которая была переработана для возможности создания электрокаров. Теперь Lexus ES может комплектоваться не только бензиновыми моторами, но и полностью электрическими двигателями.

На автосалоне представлены две версии: ES 350e с передним приводом и ES500e с полным приводом. Они развивают 224 и 343 лошадиные силы соответственно. Вторая версия способна разогнаться до 100 км/ч за рекордные для этой модели 5,9 секунды.

Дальность хода автомобилей варьируется от 610 до 685 километров, а время зарядки зависит от температуры окружающего воздуха.

В новом поколении Lexus ES не осталось чисто бензиновых версий, однако представлены гибридные модификации. Самой доступной стала ES 300h с двухлитровым 197-сильным двигателем и электромотором.

Немного дороже обойдется более мощный ES 350h с двигателем рабочим объемом 2,5 литра и мощностью от 201 до 247 л. с.

Расширившись в габаритах, новый Lexus ES приблизился к флагманскому седану LS. Колесная база увеличилась до 2950 мм, длина - до 5140 мм, ширина - до 1920 мм, высота - до 1560 мм.

Производитель пока не раскрывает подробностей о салоне нового Lexus ES, отмечая, что на фотографиях он выглядит более строгим и современным. Новшеством стали сенсорные кнопки на руле, цифровая приборная панель и два огромных планшета на центральной консоли.

Напомним, недавно европейский офис Lexus представил обновленный электрический кроссовер Lexus RZ в Бельгии. Ожидается, что с осени 2025 года этот автомобиль появится в других регионах мира помимо Европы.

Автор: Иван Бахарев