Представлен электрический монстр мощностью 500 лошадиных сил, который заряжается быстрее, чем ваш телефон.

Не каждый день на свет появляется революционное электрическое транспортное средство, разработанное испанским автопроизводителем. Новый гоночный автомобиль Baltasar Revolt R Concept поражает не только своими характеристиками суперкара, но и временем зарядки, сравнимым со скоростью зарядки современных смартфонов.

Компания Baltasar только что представила общественности свое последнее творение — гиперкар Revolt R Concept, находящийся на стыке спортивного автомобиля и космического корабля. Транспортное средство основано на ультралегкой конструкции и обладает передовой аэродинамикой. Отличительной чертой гиперкара является его полная электрическая заправка.

Фото: Carsweek.ru

R Concept представляет собой версию Revolt повышенной производительности и агрессивного дизайна. Автомобиль собран вручную из монокока, изготовленного из карбонового волокна, включая каркас безопасности из хромомолибденовой стали. Для снижения веса детали подвески выпускаются из карбонового волокна, алюминия и кевлара, что позволяет снизить его массу до менее 800 кг. Для сравнения вес Mazda MX-5 Miata отличается на 273 кг больше - составляет 1073 кг.

Пока компания Baltasar умалчивает о технических характеристиках силовой установки гоночного электромобиля, представленного на выставке в Барселоне, ожидается, что она соответствует установке, представленной в классическом Revolt 2021 года - два электрических двигателя на задней оси, общая мощность которых составляет 500 л.с. (1000 Нм).

Фото: Carsweek.ru

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