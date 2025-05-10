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Представлен электрический монстр мощностью 500 лошадиных сил, который заряжается быстрее, чем ваш телефон.

Испанская компания Baltasar представила гоночный электрокар Revolt R Concept на выставке в Барселоне. Ультралёгкий, с продвинутой аэродинамикой, собранный вручную и полностью электрический.
РедакцияР
Редакция
10.05.2025, 19:51·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Не каждый день на свет появляется революционное электрическое транспортное средство, разработанное испанским автопроизводителем. Новый гоночный автомобиль Baltasar Revolt R Concept поражает не только своими характеристиками суперкара, но и временем зарядки, сравнимым со скоростью зарядки современных смартфонов.

Компания Baltasar только что представила общественности свое последнее творение — гиперкар Revolt R Concept, находящийся на стыке спортивного автомобиля и космического корабля. Транспортное средство основано на ультралегкой конструкции и обладает передовой аэродинамикой. Отличительной чертой гиперкара является его полная электрическая заправка.

Фото: Carsweek.ru

R Concept представляет собой версию Revolt повышенной производительности и агрессивного дизайна. Автомобиль собран вручную из монокока, изготовленного из карбонового волокна, включая каркас безопасности из хромомолибденовой стали. Для снижения веса детали подвески выпускаются из карбонового волокна, алюминия и кевлара, что позволяет снизить его массу до менее 800 кг. Для сравнения вес Mazda MX-5 Miata отличается на 273 кг больше - составляет 1073 кг.

Пока компания Baltasar умалчивает о технических характеристиках силовой установки гоночного электромобиля, представленного на выставке в Барселоне, ожидается, что она соответствует установке, представленной в классическом Revolt 2021 года - два электрических двигателя на задней оси, общая мощность которых составляет 500 л.с. (1000 Нм).

Фото: Carsweek.ru

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