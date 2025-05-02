Увеличить предельную скорость на пит-лейне можно, но не во всех местах

В последние времена в Формуле 1 и FIA возникло беспокойство из-за отсутствия драматизма в некоторых этапах чемпионата. Гонки часто сводились к позиционным баталиям, что оставляло желать лучшего. Например, в четырех из пяти случаев побеждал гонщик, стартовавший с первой позиции.

Для решения проблемы в FIA обсуждаются различные варианты. Один из них - увеличение лимита скорости на пит-лейне на определенных трассах. Это могло бы оживить соревнования и добавить стратегических возможностей.

Помимо этого, обсуждается идея перехода на более мягкие компаунды шин во время сезона. Это позволило бы увеличить число остановок на смену шин и сделать гонки более динамичными.

Однако, наряду с этими сложными изменениями, существует и более простой способ разнообразить состязания - использовать на гонках шины различных степеней жесткости.

Согласно информации из британской прессы, FIA рассматривает предложение о повышении предельной скорости на пит-лейне. Это могло бы сократить время, затрачиваемое на пит-стоп, и побудить команды к более активным тактическим решениям.

Количество гонок в календаре Формулы 1 постоянно растет, и многие из них становятся предсказуемыми из-за возможности завершить гонку всего одним пит-стопом. Это лишает болельщиков драмы и острых поворотов на трассе.

Одним из ярких примеров таких гонок давно является Гран При Монако. На узком городском круге обогнать соперника крайне сложно, что делает гонку малопредсказуемой. Именно поэтому с 2025 года введут правило двух обязательных пит-стопов на этой гонке.

На многих трассах действует ограничение скорости на пит-лейне до 80 км/ч, однако на некоторых трассах, таких как Монако, Мельбурн, Зандфорт и Сингапур, лимит составляет 60 км/ч. Возможно, в будущем это ограничение будет пересмотрено в сторону увеличения.

С 1993 года скорость на пит-лейне в Формуле 1 ограничена. В последующие годы это правило было распространено на все сессии уик-энда. Однако в настоящее время не рассматривается увеличение лимита выше отметки в 80 км/ч в целях обеспечения безопасности.

Шарль Леклер, гонщик Ferrari, поделился мнением относительно возможного увеличения скорости на пит-лейне. Он отметил, что данное изменение может быть полезным на определенных трассах, где дополнительные пит-стопы могут привнести дополнительную динамику в гонку.