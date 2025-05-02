Главная Новости Увеличить предельную скорость на пит-лейне можно, но не во всех местах
Новости

Увеличить предельную скорость на пит-лейне можно, но не во всех местах

Модернизация правил в F1: новые идеи для более динамичных гонок. FIA рассматривает возможность увеличения скорости на пит-лейне и перехода на более мягкую резину. Какие изменения ждут Формулу 1?
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
02.05.2025, 13:31·3 мин
single
Фото: F1news.ru

В последние времена в Формуле 1 и FIA возникло беспокойство из-за отсутствия драматизма в некоторых этапах чемпионата. Гонки часто сводились к позиционным баталиям, что оставляло желать лучшего. Например, в четырех из пяти случаев побеждал гонщик, стартовавший с первой позиции.

Для решения проблемы в FIA обсуждаются различные варианты. Один из них - увеличение лимита скорости на пит-лейне на определенных трассах. Это могло бы оживить соревнования и добавить стратегических возможностей.

Помимо этого, обсуждается идея перехода на более мягкие компаунды шин во время сезона. Это позволило бы увеличить число остановок на смену шин и сделать гонки более динамичными.

Однако, наряду с этими сложными изменениями, существует и более простой способ разнообразить состязания - использовать на гонках шины различных степеней жесткости.

Согласно информации из британской прессы, FIA рассматривает предложение о повышении предельной скорости на пит-лейне. Это могло бы сократить время, затрачиваемое на пит-стоп, и побудить команды к более активным тактическим решениям.

Количество гонок в календаре Формулы 1 постоянно растет, и многие из них становятся предсказуемыми из-за возможности завершить гонку всего одним пит-стопом. Это лишает болельщиков драмы и острых поворотов на трассе.

Одним из ярких примеров таких гонок давно является Гран При Монако. На узком городском круге обогнать соперника крайне сложно, что делает гонку малопредсказуемой. Именно поэтому с 2025 года введут правило двух обязательных пит-стопов на этой гонке.

На многих трассах действует ограничение скорости на пит-лейне до 80 км/ч, однако на некоторых трассах, таких как Монако, Мельбурн, Зандфорт и Сингапур, лимит составляет 60 км/ч. Возможно, в будущем это ограничение будет пересмотрено в сторону увеличения.

С 1993 года скорость на пит-лейне в Формуле 1 ограничена. В последующие годы это правило было распространено на все сессии уик-энда. Однако в настоящее время не рассматривается увеличение лимита выше отметки в 80 км/ч в целях обеспечения безопасности.

Шарль Леклер, гонщик Ferrari, поделился мнением относительно возможного увеличения скорости на пит-лейне. Он отметил, что данное изменение может быть полезным на определенных трассах, где дополнительные пит-стопы могут привнести дополнительную динамику в гонку.

Источник

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация