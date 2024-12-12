Бюджет России предоставит свыше 18 миллиардов рублей на льготные программы кредитования и лизинга.

В свежем решении правительства России на проведение программ льготного финансирования выделено более 18 миллиардов рублей. Как стало известно из сообщения ТАСС, руководство страны планирует направить эти средства на стимулирование кредитования и лизинга. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что общая сумма выделенных средств на 2024 год составит 45 миллиардов рублей.

Согласно подписанному постановлению Мишустина, из указанной суммы 8,7 миллиардов рублей будет направлено на программы льготного автокредитования, а 9,7 миллиардов рублей - на лизинговые программы. По словам премьера, правительство продолжает поддерживать как отечественных производителей, так и покупателей автомобилей.

Мишустин подчеркнул, что при приобретении российских автомобилей покупатели могут рассчитывать на скидку до 25%. Это предложение распространяется на лиц с ограничениями по здоровью, медицинский персонал, педагогов, участников программ социального страхования и их семьи. А при покупке электромобиля скидка может достигать 35%.

Программы льготного автолизинга будут способствовать снижению первоначального взноса на широкий спектр техники - от грузовых автомобилей до беспилотных единиц. Таким образом компаниям и предпринимателям будет легче приобретать необходимое оборудование. По мнению главы правительства, целевое финансирование программ поможет усилить отечественное производство техники, способствуя обновлению автопарка и стимулируя выпуск качественных автомобилей.