Первые кадры с производства обновленного кроссовера INFINITI QX80 уже доступны

Новости с завода в субтропическом юго-западном острове Кюсю в Японии! Более 3000 специалистов собрались для создания нового флагманского внедорожника от INFINITI. С начала 2010 года на этом заводе выпускают полноразмерные автомобили от INFINITI, которые изначально были известны под именем INFINITI QX56.

Акира Киёта, главный бригадир на заводе, уже свыше 35 лет трудится над производством. Его страсть к автомобильной индустрии началась задолго до этого, еще в детстве, когда он увлекался сборкой моделей автомобилей из пластика.

Карьера Киёты началась в возрасте 18 лет, когда он подал заявку на работу в Nissan после того, как попробовал Hakosuka Skyline GT-R друга и был поражен его дизайном и характеристиками.

Он является одним из основных членов команды, работавшей над проектом INFINITI QX80 с момента разработки прототипа. Когда первый QX80 сверкающий покинул производственную линию, Киёта вспомнил: "Это был великий момент гордости — увидеть, как этот новый QX80 выходит с завода, ведь мы трудились над этим в течение 15 лет".

"Когда двигатель первой машины был запущен и она покатилась с конвейера, это был очень волнующий момент, потому что мы понимали, что столько людей работали без умолку, чтобы воплотить INFINITI в жизнь".

Говоря об атмосфере на заводе в Кюсю, где "производственные линии" слаженно работают над сборкой нового INFINITI QX80, Киёта подчеркнул: "Мы всегда помним, что следующей станцией будет клиент, поэтому обеспечение высочайшего качества автомобиля — наш главный приоритет".

Недавно сообщалось, что премиальный внедорожник Infiniti QX80 нового поколения появится в России, обойдя санкции. В октябре японский автомобиль высшего класса Infiniti QX80 будет доступен на российском рынке. Ожидается, что автомобиль будет поставляться в максимальной комплектации Sensory.