Мощный новый гибрид Skoda Superb iV с возможностью подзарядки получил полезную прибавку в тяге

Skoda представила новую версию Superb с мощной гибридной установкой iV, развивающей 268 л.с. Этот силовой агрегат позаимствован у спортивного Volkswagen Golf GTE и теперь возглавляет линейку двигателей Superb на европейском рынке. Новинка доступна в комплектациях L&K и Sportsline, а покупателям в Великобритании предложат как лифтбек, так и универсал. Ожидается, что универсал появится в продаже в ближайшие месяцы.

В сравнении с уже существующим Superb iV мощностью 200 л.с., новая версия получила модернизированную силовую установку. Она сочетает доработанный 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель на четыре цилиндра, электромотор и аккумулятор ёмкостью 25,9 кВт·ч.

Максимальный крутящий момент увеличился на 50 Нм и теперь составляет 400 Нм. Вся мощность передаётся на передние колёса через шестиступенчатую коробку с двумя сцеплениями. Несмотря на высокие показатели мощности и тяги, полноприводной версии для этой модели не предусмотрено.

Согласно официальным данным Skoda, разгон до 100 км/ч занимает 7,1 секунды, что делает эту модификацию самой мощной в актуальной линейке Superb. Однако бензиновый вариант TSi с системой полного привода ускоряется до 100 км/ч быстрее — за 5,7 секунды, чему способствует меньшая масса и наличие 4x4. При этом TSi не может предложить 100 километров пробега на чисто электротяге, а этот параметр в гибриде равен 62 милям, что вместе с низким уровнем выбросов CO2 делает новинку привлекательной для корпоративных клиентов.

Когда заряд аккумулятора заканчивается, Superb iV поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 50 кВт. Такая мощность позволяет восполнить заряд с 10 до 80 процентов всего за 25 минут.



Фото: autoexpress

Для управления возросшей мощностью Skoda установила модернизированную тормозную систему с увеличенными передними дисками и улучшенным охлаждением благодаря новым воздуховодам за передним бампером. Дополнительно усиленные тормоза позволили повысить максимальную разрешённую массу прицепа с тормозами — теперь она составляет 2000 кг.