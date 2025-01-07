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Танцующий суперкар BYD проходит «полосу препятствий» без участия водителя

BYD Yangwang U9 преодолел водные выбоины и дорожные шипы без водителя. Компания опубликовала новый видеоролик, демонстрирующий возможности беспилотного суперкара.
РедакцияР
Редакция
07.01.2025, 09:51·1 мин
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Фото: Автоновости Дня

Компания BYD представила видеоролик, демонстрирующий способности беспилотного управления суперкаром Yangwang U9. Автомобиль без водителя успешно преодолел разнообразные препятствия на дороге, такие как заполненные водой выбоины и дорожные шипы.

BYD YangWang U9. Фото BYD
Фото: Автоновости Дня

В видеоролике Yangwang U9 движется без водителя по тестовой дороге со скоростью 120 км/ч. Первым препятствием стала широкая выбоина длиной 2,5 метра, наполненная водой. Подвеска автомобиля позволила ему буквально перепрыгнуть через выбоину. Разработчики утверждают, что длина прыжка составляет более шести метров.

Следующим испытанием стало поле дорожных шипов. Система гидравлической подвески Disus снова пришла на помощь, позволив U9 успешно перепрыгнуть через опасные препятствия.

Компания BYD не предоставила подробностей об испытаниях. Неизвестно, какая именно система беспилотного управления ADAS (Advanced driver-assistance system) была задействована в автомобиле.

Напомним, что в декабре прошлого года BYD зарегистрировала в России патент на новый грозный кроссовер на электрической платформе. Подробнее о его внешности рассказывали «Автоновости дня».

Источник

BYD (54)

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