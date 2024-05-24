"Nissan Murano после обновления становится прообразом для Ariya"

Обновленный кроссовер Nissan Murano был замечен фотошпионами CarsCoops во время тестов на трассах Мичигана. Автомобиль на снимках продемонстрировал более современный дизайн, выполненный в стиле Ariya и Kicks.

Кроссовер получил характерную радиаторную решетку V-Motion с горизонтальными полосами, а фары напоминают о модели Kicks. Задние фонари нового Murano заимствованы у электрокара Ariya. Камуфляж мешает разглядеть детали, однако видно, что тестовый прототип имеет обтекаемый кузов с изящным ветровым стеклом, плавно переходящим в покатую крышу. Также заметно, что зеркала заднего вида также обновлены.

Изменения затронули и площадку для номерного знака, которая теперь находится ближе к бамперу. В салоне кроссовера появился широкий самостоятельный экран, объединяющий виртуальную панель приборов и мультимедийную систему. Также новая модель оснащена вентиляционными отверстиями в стиле Ariya и крупной ручкой регулировки громкости.

По предварительным данным, кроссовер Nissan Murano 2025 года будет построен на обновленной версии платформы D, которая лежит в основе текущей модели, а также Pathfinder и Infiniti QX60.

Прежний 3,5-литровый 260-сильный двигатель V6 уступит место четырехцилиндровому турбированному двигателю. Также возможно появление 9-ступенчатой автоматической коробки передач вместо вариатора. Дебют обновленного Murano ожидается до конца текущего года.

Ранее стало известно, что автопроизводитель Nissan выпустил ароматизированные духи с запахом автомобильных покрышек.