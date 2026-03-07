Хэмилтон задаёт вопросы Mercedes и FIA после квалификации

В квалификации Гран При Австралии, проходившей в Мельбурне, представители Ferrari Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон завершили сессию с четвёртым и седьмым результатом соответственно. Их отставание от обладателя поула Джорджа Расселла составило 0,809 и 0,960 секунды.

Во время прямого эфира Sky Sports Льюис Хэмилтон выразил сомнения относительно заметного преимущества команды Mercedes. Он предположил, что оно может быть связано с особенностями работы двигателя и возможным превышением уровня сжатия сверх допустимых норм, а также задался вопросом о реакции FIA на подобную ситуацию.

Шарль Леклер, занявший четвёртое место, отметил, что подобные трудности затронули не только их команду. Он рассказал, что анализ GPS-данных показывает значительные различия в отдаче энергии между командами и гонщиками в каждом круге.

Леклер также сообщил о возникшей во второй сессии дополнительной технической проблеме, которую удалось устранить перед финальным заездом. Он подчеркнул, что детали инцидента раскрывать не может, поскольку сезон выдался крайне сложным.

Пилот Ferrari добавил, что автомобиль адаптируется, анализируя предыдущие круги. Однако, из-за возникших во второй сессии сложностей и появления красных флагов, их единственным полноценным ориентиром остался круг в первой сессии. По словам Шарля, это повлияло на итоговый результат в финале и лишило их возможности побороться за более высокое место, кроме третьего. Он признал, что с этим ощущением завершает день и отметил, что команде предстоит большая работа.

Леклер также поделился наблюдениями по поводу Mercedes, заявив, что ещё накануне у него сложилось впечатление о восьмитых отставании, хотя ожидал меньшую разницу. Он высказал мнение, что стартовые позиции в Бахрейне были менее предсказуемыми, однако не считает, что в предстоящей гонке ситуация повторится. По его словам, Ferrari проще выйти на оптимальный уровень для старта, а Mercedes сложнее достичь этого состояния. Леклер уверен, что при идеальном исполнении у Mercedes не возникнет трудностей в гонке.

Льюис Хэмилтон, показавший седьмой результат, отметил, что несмотря на не лучший итог, в течение всего гоночного уик-энда чувствовал себя уверенно и был доволен машиной.

По словам Хэмилтона, первая квалификационная сессия на шинах Medium прошла успешно — он занимал третью или четвёртую позицию, что стало хорошим показателем. Однако во второй части квалификации возникли проблемы с двигателем и энергетической отдачей гибридной системы, что осложнило борьбу за высокие позиции.

Пилот Ferrari выразил мнение, что при отсутствии этих сложностей мог бы претендовать на третье или четвёртое место, но догнать Mercedes было бы крайне трудно. Он подчеркнул, что команде ещё предстоит серьёзная работа по улучшению результатов.

Хэмилтон предположил, что на тренировках Mercedes не раскрывала весь потенциал двигателя, чтобы избежать обсуждений об уровне компрессии. Он отметил, что команда хорошо поработала с силовой установкой, однако разница во времени на некоторых секторах достигала двух десятых секунды, что вызывает вопросы.

Пилот добавил, что если преимущество действительно связано с компрессией, ему бы хотелось понять, почему FIA не реагирует на ситуацию и какие меры предпринимаются. Если же причина в другом, значит команде необходимо прибавить в работе.