Porsche: электромобили станут хуже с поддельными переключениями передач

С появлением электромобилей техника переключения передач становится утраченным искусством. Однако это не обязательно должно быть так. Hyundai предлагает вам имитировать переключение передач в Ioniq 5 N с помощью так называемой функции "N e-Shift", эмулирующей восьмиступенчатую роботизированную коробку передач, аналогичную Veloster N. Некоторые мастерские пошли еще дальше, модернизировав электромобили с обычными механическими коробками передач. Porsche, с другой стороны, не поддерживает такой подход.

В интервью австралийскому журналу Drive разработчик Porsche Ларс Керн заявил, что компания внимательно следит за тем, что делают другие автопроизводители. Сюда входит Hyundai и его подразделение N, которое, возможно, создало один из самых захватывающих электромобилей на сегодня. Однако марка из Цуффенхаузена считает, что искусственное переключение передач больше вредит, чем приносит пользу:

Фото: Motor1.com

"Очевидно, мы изучаем, что делает конкуренция, но наша точка зрения всегда - зачем делать что-то хуже. Я имею в виду, как она передает мощность или как мощность применяется? Электрический двигатель лучше, чем двигатель внутреннего сгорания, поэтому мы решили, что нет причин имитировать то, что было раньше."

Это заявление довольно спорное, учитывая, что Porsche назвала Taycan Turbo. Более того, кроссовер Macan второго поколения уже получил версию Turbo, несмотря на отсутствие двигателя внутреннего сгорания. Мы начинаем задумываться, получит ли потенциальный электрический 911, который не появится на рынке в этом десятилетии, бейдж Turbo. Газовая модель использует его с 1975 года. До недавних пор маркировка "Turbo" строго относилась к турбонаддуву, но теперь это также уровень отделки, указывающий на быструю версию.

Но я понимаю, о чем говорит Керн. Имитация переключения передач помешает производительности, которую может обеспечить электрический двигатель своей мгновенной реакцией. Porsche считает, что электрический двигатель лучше двигателя внутреннего сгорания, почему же оглядываться назад, вместо того чтобы сосредоточиться на будущем? Следует отметить, что у Taycan фактически есть двухступенчатая трансмиссия. Первая используется для быстрого разгона, а вторая - для повышения эффективности и разблокировки дополнительной мощности на больших скоростях. Новый электрический Macan использует одноступенчатую трансмиссию.

"Мы изучили это, но ... Я не вижу смысла использовать это, чтобы сделать его похожим на двигатель внутреннего сгорания, потому что это не так, поэтому мы этого не делаем. Мы не хотим имитировать двигатель внутреннего сгорания, потому что мы по-прежнему производим двигатели внутреннего сгорания, поэтому мы не видим смысла в этом."

Тем не менее, Porsche признает, что в самом начале также играла с мыслью об искусственном переключении передач. Проект был еще в зародыше, когда его закрыли, поскольку не было построено ни одного прототипа электромобиля. Керн сказал, что компания даже испытывала Hyundai Ioniq 5 N и его необычную особенность, но им это просто не понравилось:

Фото: Motor1.com

"Мы поездили на Hyundai [Ioniq 5] N, изучили это, и, очевидно, всегда есть люди, которые считают, что это хорошая идея, и всегда есть люди, которые считают, что это плохая идея. Мы пришли к выводу, что это не то, что мы ищем. Мы не пытаемся сделать электромобиль похожим на двигатель внутреннего сгорания, вот почему мы не продолжили это."

Porsche не отступает от электрификации своего модельного ряда, поскольку Macan, Boxster и Cayman с двигателями внутреннего сгорания уходят, чтобы освободить место для электрических замен. Кроме того, следующее поколение Cayenne также будет исключительно электрическим. Однако заявленная в 2022 году цель добиться того, чтобы электромобили составляли более 80% годовых продаж к концу десятилетия, больше не актуальна.

Эта амбициозная цель теперь "зависит от спроса потребителей и развития электромобилей", по словам представителя Porsche, который сказал, что "переход к электромобилям занимает больше времени, чем мы думали пять лет назад". По этой причине нынешний Cayenne будет сохранять V-образный 8-цилиндровый двигатель в следующем десятилетии и будет продаваться параллельно с электрической моделью следующего поколения.