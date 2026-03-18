Porsche делает новую попытку спасти механическую коробку передач, внедряя автоматический режим по примеру Koenigsegg

Появилась информация о новой патентной заявке от Porsche, которая может стать настоящим спасением для поклонников механических коробок передач.

Документ, опубликованный Германским патентным и торговым ведомством, описывает устройство селектора передач для трансмиссии автомобиля. Суть нововведения заключается в том, что речь идет об автоматической коробке передач с режимами Drive, Neutral и Reverse, но при этом водитель сможет вручную переключать передачи, используя классическую схему H-образного рычага.

Аналогичная технология была представлена Koenigsegg на гиперкаре CC850 несколько лет назад. В том автомобиле удалось совместить впечатления от ручной и автоматической коробки, установив шестиступенчатую «механику» с традиционной схемой и автоматическую девятиступенчатую трансмиссию. При этом у CC850 присутствовала педаль сцепления, чего, как отмечается в патенте Porsche, не предусмотрено.

В отличие от традиционных механических связей с трансмиссией, в новой системе Porsche используется технология shift-by-wire. Такой подход теоретически должен устранить проблемы с высоким крутящим моментом — одним из главных ограничителей для «механики» и преимуществом автоматов.

Porsche известна своей точностью и легкостью переключения передач на автомобилях с ручной коробкой, поэтому инженеры компании работают над тем, чтобы новая технология не уступала по ощущениям классическим моделям марки. Новая система включает в себя различные датчики, определяющие угол наклона рычага, а также электромоторы и пружины, имитирующие традиционное ощущение работы механической коробки Porsche.

Несмотря на широкое распространение автоматической трансмиссии PDK в линейке автомобилей с ДВС, Porsche остается одной из немногих спортивных марок, продолжающих предлагать «механику». Например, несмотря на отсутствие ручной коробки у трековой версии 911 GT3 RS, модели GT3 и Carrera T до сих пор доступны с шестиступенчатой механической коробкой, как и Boxster и Cayman, которые можно приобрести через сервис Auto Express Buy A Car.



Популярность автомобилей с механической коробкой передач стремительно снижается. В прошлом году в Великобритании было продано лишь 96 моделей с «механикой», тогда как автоматических вариантов насчитывалось 404. Свою роль в этом сыграло увеличение числа электромобилей, оснащённых исключительно автоматами, а также сокращение сегмента городских автомобилей, традиционно ориентированных на ручные трансмиссии. К тому же спортивные автомобили всё чаще выбирают автоматы ради большей производительности, что также влияет на спад интереса к механическим коробкам передач.