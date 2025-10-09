Миллионный иск к Porsche: Mobile Charger Plus обвиняют в угрозе пожара

В Соединённых Штатах разгорается новый конфликт вокруг компании Porsche. На этот раз в центре внимания оказалось не качество автомобилей, а домашние зарядные устройства немецкого производителя. В федеральный суд северного округа штата Джорджия поступил иск, в котором Porsche обвиняют в нарушении обещаний относительно скорости зарядки, а также в создании угрозы безопасности для пользователей.

Судебное разбирательство касается двух моделей устройств: Porsche Mobile Charger Plus и Porsche Mobile Charger Connect. Эти зарядные устройства разработаны для пользователей электромобилей Porsche, чтобы обеспечить быструю и удобную подзарядку прямо дома. Согласно заявлениям производителя, при подключении к электросети с током не менее 40 ампер батарея автомобиля должна полностью заряжаться за 9,5–10,5 часов.

Однако, как утверждают инициаторы иска, в реальности ситуация складывается иначе. Пользователи жалуются, что зарядные устройства склонны к перегреву, что может привести к повреждению розеток или даже спровоцировать возгорание. Кроме того, по факту время зарядки оказывается почти в два раза больше заявленного, вынуждая владельцев электрокаров тратить значительно больше времени на пополнение запаса энергии.

Такие проблемы, по мнению истцов, отнюдь не ограничиваются отдельными случаями, а приобретают массовый характер. Это, в свою очередь, подрывает доверие к бренду Porsche, известному своими высокими стандартами качества и инновационными решениями.

Стоит напомнить, что подобные ситуации уже возникали ранее. В 2023 году Porsche уже сталкивалась с коллективным иском по аналогичным вопросам. Тогда автопроизводитель предложил клиентам возврат денежных средств и выпустил обновлённые устройства с дополнительными температурными датчиками.

Тем не менее, податели нового иска считают, что предпринятые меры носили исключительно формальный характер и не устранили корневые причины проблемы. Как указано в судебных документах, компания ограничилась компенсациями за использование сторонних зарядок и заменой устройств на модели с одним температурным датчиком.

При этом, по мнению истцов, ключевые вопросы так и остались нерешёнными. Даже после введения ограничений на зарядку, реальное время пополнения батареи значительно превышает обещанное, что негативно сказывается на удобстве эксплуатации электромобилей.

В иске также содержится обвинение в адрес Porsche в том, что компания была осведомлена о недостатках своих зарядных устройств, однако не предприняла действенных шагов для их устранения. Согласно заявителям, производитель не инициировал ни отзывов продукции, ни программ по ремонту или полной замене оборудования. Такой подход расценивается как уклонение от ответственности, особенно в сегменте электромобилей, где надёжность зарядки играет ключевую роль для владельцев.

Коллективный иск подали двое владельцев моделей Taycan: Пол Хердтнер из Канзаса, владеющий Taycan 4S 2020 года, и Джон Холби из Иллинойса, обладатель Taycan Turbo 2021 года выпуска. Их обращение в суд отражает интересы множества потребителей, столкнувшихся с аналогичными трудностями. Ситуация вновь поднимает вопросы о качестве аксессуаров для электромобилей, особенно когда речь идёт о премиальных брендах, где уровень ожиданий всегда особенно высок.

Этот случай напоминает, что даже ведущие автопроизводители могут допускать промахи в деталях, которые оказываются критически важными для комфорта и безопасности владельцев.

Источник и фото: techcrunch.com.