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УАЗ станет девятиместным автобусом-кабриолетом.

Мелкосерийное производство микроавтобусов на базе УАЗ для туризма на российских курортах. Универсал НН рассматривает новые возможности в автопроме.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
09.05.2025, 19:02·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

В Нижегородской компании «Универсал НН» активно обсуждается идея запустить производство четырехрядных девятиместных микроавтобусов на базе УАЗ «Профи» в мелкосерийном формате. Главным направлением использования таких транспортных средств станет перевозка туристов по труднодоступным местам российских курортов, где стандартные легковые автомобили не могут проехать.

Один из таких микроавтобусов-кабриолетов с открытым кузовом уже собран и соответствует всем необходимым требованиям по переоборудованию транспорта. Предполагается, что туристы будут перевозиться на трех рядах сидений под открытым небом, при этом еще один пассажир сможет сесть в кабину рядом с водителем.

Прототип, изготовленный на базе полноприводного УАЗ «Профи», уже три года успешно работает в Крыму. Компания «Универсал НН» проводит анализ спроса на рынке и оценивает целесообразность запуска серийного производства подобных автомобилей для использования в качестве транспорта для доставки туристов по сложному рельефу и бездорожью к местам, куда обычно сложно добраться.

Кроме того, новый УАЗ может быть оснащен трансформируемым салоном, который будет приспособлен для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями в специальных креслах-колясках.

Тем временем, цены на серийные модели УАЗ в России увеличились. С 1 мая стоимость всего модельного ряда, включая «Патриот», «Пикап», «Хантер», «Буханку» и «Профи», возросла на 45 — 55 тысяч рублей.

Автор: Иван Бахарев

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УАЗ (95)

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