Hyundai отзывает популярный семейный кроссовер в России из-за опасного риска

Hyundai объявила о масштабной отзывной кампании, которая затронет более 135 тысяч кроссоверов Santa Fe. Причиной стала повышенная опасность возгорания автомобилей при дорожно-транспортных происшествиях.

Согласно информации, опубликованной изданием Car and Driver, отзыв распространяется на 135 386 моделей Hyundai Santa Fe, произведённых в 2024 и 2025 годах. Все они оснащены 2,5-литровым четырёхцилиндровым турбированным двигателем.

Причиной отзыва стало выявленное производителем нарушение при установке клеммы на стартере. Неправильный монтаж этого элемента может привести к возникновению пожара. Сообщается об одном случае возгорания, который был зафиксирован во время краш-теста NCAP.

В рамках сервисной кампании владельцев затронутых автомобилей начнут информировать начиная с 1 декабря 2025 года. Им будет предложено обратиться к официальным дилерам Hyundai для бесплатной диагностики и, при необходимости, корректной установки клеммы на стартере. Все необходимые работы производитель выполнит за свой счёт.

Напомним, ранее о крупной отзывной кампании сообщила компания Toyota. Японский бренд отзывает на американском рынке почти 400 тысяч внедорожников и пикапов, причиной послужила неисправность камеры заднего вида.

Автор: Алина Олешко