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Geely Emgrand, популярный седан, будет переименован в Belgee S50.

В Республике Беларусь появилась информация о том, что компания "БелДжи" планирует запустить производство новой модели Belgee S50.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.10.2024, 09:11·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В Республике Беларусь появилась информация о том, что компания "БелДжи" планирует запустить производство новой модели Belgee S50.

Генеральный директор "БелДжи" Геннадий Свидерский заявил, что в данный момент завод занят подготовкой к выпуску очередного автомобиля с локализованным производством. Полноценное производство Belgee S50 начнется в конце текущего года.

Пока нет информации о том, сколько автомобилей будет производиться и какой процент комплектующих будет производиться на местном уровне. Но известно, что Belgee S50 будет представлен не только с бензиновым двигателем, но и с вариантом с газобаллонным оборудованием.

На данный момент в линейке Belgee представлены кроссовер X50 (представляющий собой предварительный вариант Сoolray), а также X70, основанный на китайском паркетнике Atlas Pro.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал сообщал о планах белорусского автозавода "Белджи" по строительству цеха для моделей на базе платформы Volvo.

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