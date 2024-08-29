Новый старый друг: кроссовер Toyota, покоривший сердца россиян, снова на российском рынке. Цена порадует.

Популярность новых Toyota RAV4 на российском рынке остается высокой благодаря проверенной временем надежности и стильному дизайну. Хотя официальных поставок кроссоверов в Россию уже нет, их можно легко приобрести через альтернативные каналы продаж, начиная минимально от 2,7 млн рублей, сообщают «Автоновости дня».

Новый RAV4 по цене 2,7 млн рублей предлагает праворульная конфигурация. Такой вариант будет доступен под заказ из Владивостока. Автомобиль будет оснащен 2,5-литровым 205-сильным двигателем, автоматической коробкой передач и полным приводом. Кроме того, в комплектацию входят усиленные обвесы из пластика и специальные шины.

Леворульный RAV4 с гибридной установкой мощностью 218 л.с. и передним приводом предлагается за стоимость от 3 020 187 рублей. Эту модификацию также можно заказать из Владивостока с комплектацией Elite Plus, включающей множество дополнительных опций для комфортной езды и безопасности.

Фото: Автоновости Дня

Вариант RAV4 с бензиновым двигателем и ценой ниже 3 150 000 рублей находится в предложении частного продавца из Набережных Челнов. Эта модификация оснащена 2,0-литровым 149-сильным мотором, вариатором и передним приводом.

Наиболее распространенной по предложениям является версия RAV4 с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 171-175 л.с., вариатором и передним или полным приводом. Стоимость таких автомобилей начинается от 3 640 000 рублей, их можно найти в различных городах России, включая Владивосток, Мурманск, Ростов-на-Дону, Омск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Москву и другие регионы.

В прошлом году Toyota RAV4 был обновлен на американском рынке, став более современным и комфортабельным. Кроме того, была представлена новая версия Woodland Edition для поклонников активного отдыха, придавшая паркетнику дополнительную приключенческую нотку в дизайне.