Скидки на популярные кроссоверы в России начали действовать

Однако, как сообщает редакция Autonews, к середине ноября на рынке появились модели, доступные с приятными скидками.

Одним из ярких примеров стал «Москвич 6», который один из московских дилеров предлагает по цене 2,1 миллиона рублей. Эта стоимость действительна для комплектации «Комфорт» с 1,5-литровым 136-сильным двигателем. Официальная цена на лифтбек этой модели составляет 2,2 миллиона рублей.

Следующий в списке – кроссовер BAIC X55, собираемый на калининградском заводе «Автотор». В автосалонах его можно найти по цене 2,9 миллиона рублей, что соответствует максимальной комплектации Elite. На официальном сайте марки данный автомобиль оценивается в 3,25 миллиона рублей.

Кроссовер SWM G01, предлагаемый в средней комплектации Optimum, доступен за 1,9 миллиона рублей при официальной цене в 2 494 400 рублей.

Иной кроссовер Chery Tiggo 4 Pro, начальная комплектация Action с механической коробкой передач и двигателем мощностью 113 л.с., теперь предлагается по цене от 1 920 000 рублей (вместо прежних 2 130 000 рублей). За вариант с автоматической коробкой на официальном сайте просят 2,23 миллиона рублей (вместо 2 050 000 рублей в октябре).