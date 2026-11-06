Главная Новости Omoda Популярные кроссоверы Omoda подешевели в России: размер скидок
Новости

Популярные кроссоверы Omoda подешевели в России: размер скидок

Omoda C5 и C7 получили скидки до 150 тысяч рублей: C5 подешевел во всех комплектациях, а минимальная цена C7 выросла после обновления прайс-листа.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
06.11.2026, 09:03·4 мин
single
Фото: Автоновости Дня

Содержание:

В ноябре для кроссоверов Omoda C5 и Omoda C7 стали действовать новые скидки — до 150 тыс. рублей. Одновременно у одной из моделей из прайс-листа убрали цены на пять комплектаций, из-за чего увеличилась минимальная стоимость автомобиля без учета специальных предложений. Условия покупки изучили «Автоновости дня».

Omoda C5

Для всех четырёх комплектаций Omoda C5 теперь доступна выгода по специальной программе бренда в размере 100 тыс. рублей. С учетом скидки цены на кроссовер начинаются от 2 299 000 рублей. Рекомендованные розничные цены остались прежними — от 2 399 000 до 2 929 000 рублей.

Цены на Omoda C5

КомплектацияБазовая ценаЦена с учетом
выгоды		Разница
Актив (1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD)2 399 000 руб.2 299 000 руб.−100 000 руб.
Драйв (1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD)2 629 000 руб.2 529 000 руб.−100 000 руб.
Стиль (1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD)2 779 000 руб.2 679 000 руб.−100 000 руб.
Стиль (1.5T, 147 л. с., 7DCT, AWD)2 929 000 руб.2 829 000 руб.−100 000 руб.

Независимо от комплектации Omoda C5 оснащается 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 147 л. с. Переднеприводные автомобили получают шестиступенчатую роботизированную коробку передач, а версия с полным приводом — семиступенчатого «робота». Заявленный расход топлива в смешанном цикле равен 7,4 и 8,3 литра на 100 км соответственно.

В стандартное оснащение версии «Актив» входят светодиодная оптика, 17-дюймовые легкосплавные диски, кондиционер, камера заднего вида и задние парктроники. Также базовый кроссовер оснащается обогревом передних сидений, руля и лобового стекла, а мультимедийная система получает 12,3-дюймовый экран. В более дорогих комплектациях доступны двухзонный климат-контроль, система кругового обзора, электропривод двери багажника, 15,6-дюймовый дисплей и другие опции.

Omoda C5
Фото: Автоновости Дня

Omoda C7

На Omoda C7 скидка по программе бренда в размере 150 тыс. рублей распространяется только на переднеприводную комплектацию «Драйв» 2026 года выпуска. С учетом выгоды автомобиль стоит 2 949 000 рублей, что на 4,8% ниже базовой цены в 3 099 000 рублей. Для полноприводных исполнений скидка не предусмотрена.

Цены на Omoda C7

КомплектацияБазовая ценаЦена с учетом выгодыРазница
«Драйв» (2026 г. в., 1.6T, 150 л. с., 7DCT, FWD)3 099 000 руб.2 949 000 руб.−150 000 руб.
«Драйв» (2026 г. в., 1.6T, 150 л. с., 7DCT, AWD)3 299 000 руб.3 299 000 руб.
«Стиль» (2026 г. в., 1.6T, 150 л. с., 7DCT, AWD)3 499 000 руб.3 499 000 руб.

В то же время в действующем предложении Omoda C7 больше не указаны цены на пять комплектаций 2025 года выпуска. Из прайс-листа исчезли переднеприводные версии «Актив» и «Драйв», а также полноприводные «Актив», «Драйв» и «Стиль». Ранее их стоимость без учета дополнительных выгод составляла от 2 939 000 до 3 499 000 рублей.

После исключения наиболее доступной комплектации «Актив» 2025 года выпуска минимальная базовая цена Omoda C7 увеличилась на 160 тыс. рублей, или 5,4%. Она выросла с 2 939 000 до 3 099 000 рублей. При этом новая скидка позволяет купить переднеприводный кроссовер за 2 949 000 рублей — всего на 10 тыс. рублей дороже прежней минимальной цены без учета скидок.

Все три комплектации Omoda C7, представленные в актуальном прайс-листе, комплектуются 1,6-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Переднеприводная версия разгоняется до 100 км/ч за 10,4 секунды, полноприводная — за 11,4 секунды. Средний расход топлива составляет 7,5 и 8,0 литра на 100 км соответственно.

В оснащение Omoda C7 входят светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, обогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. За работу мультимедийной системы отвечает 15,6-дюймовый экран. С переднеприводной комплектации «Драйв» кроссовер получает систему кругового обзора и электропривод багажника. В более дорогой версии доступны дополнительные опции, в том числе расширенный набор систем помощи водителю.

Выгоды по программе бренда для обеих моделей предоставляются при единовременной покупке автомобиля и не суммируются с кредитными программами.

Ранее Omoda впервые в 2026 году вошла в десятку лидеров российского рынка новых автомобилей. Марка заняла место в недельном рейтинге топ-10, сформированном на основе данных о регистрациях.

Автор: Константин Завьялов

Источник

Omoda (137)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
НовостиСтатьи

ESTEO V27: технологии и аксессуары, вдохновляющие на дальние путешествия

Редакция·09.10.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация