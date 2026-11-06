Популярные кроссоверы Omoda подешевели в России: размер скидок

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В ноябре для кроссоверов Omoda C5 и Omoda C7 стали действовать новые скидки — до 150 тыс. рублей. Одновременно у одной из моделей из прайс-листа убрали цены на пять комплектаций, из-за чего увеличилась минимальная стоимость автомобиля без учета специальных предложений. Условия покупки изучили «Автоновости дня».

Omoda C5

Для всех четырёх комплектаций Omoda C5 теперь доступна выгода по специальной программе бренда в размере 100 тыс. рублей. С учетом скидки цены на кроссовер начинаются от 2 299 000 рублей. Рекомендованные розничные цены остались прежними — от 2 399 000 до 2 929 000 рублей.

Цены на Omoda C5

Комплектация Базовая цена Цена с учетом

выгоды Разница Актив (1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD) 2 399 000 руб. 2 299 000 руб. −100 000 руб. Драйв (1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD) 2 629 000 руб. 2 529 000 руб. −100 000 руб. Стиль (1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD) 2 779 000 руб. 2 679 000 руб. −100 000 руб. Стиль (1.5T, 147 л. с., 7DCT, AWD) 2 929 000 руб. 2 829 000 руб. −100 000 руб.

Независимо от комплектации Omoda C5 оснащается 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 147 л. с. Переднеприводные автомобили получают шестиступенчатую роботизированную коробку передач, а версия с полным приводом — семиступенчатого «робота». Заявленный расход топлива в смешанном цикле равен 7,4 и 8,3 литра на 100 км соответственно.

В стандартное оснащение версии «Актив» входят светодиодная оптика, 17-дюймовые легкосплавные диски, кондиционер, камера заднего вида и задние парктроники. Также базовый кроссовер оснащается обогревом передних сидений, руля и лобового стекла, а мультимедийная система получает 12,3-дюймовый экран. В более дорогих комплектациях доступны двухзонный климат-контроль, система кругового обзора, электропривод двери багажника, 15,6-дюймовый дисплей и другие опции.

Фото: Автоновости Дня

Omoda C7

На Omoda C7 скидка по программе бренда в размере 150 тыс. рублей распространяется только на переднеприводную комплектацию «Драйв» 2026 года выпуска. С учетом выгоды автомобиль стоит 2 949 000 рублей, что на 4,8% ниже базовой цены в 3 099 000 рублей. Для полноприводных исполнений скидка не предусмотрена.

Цены на Omoda C7

Комплектация Базовая цена Цена с учетом выгоды Разница «Драйв» (2026 г. в., 1.6T, 150 л. с., 7DCT, FWD) 3 099 000 руб. 2 949 000 руб. −150 000 руб. «Драйв» (2026 г. в., 1.6T, 150 л. с., 7DCT, AWD) 3 299 000 руб. 3 299 000 руб. — «Стиль» (2026 г. в., 1.6T, 150 л. с., 7DCT, AWD) 3 499 000 руб. 3 499 000 руб. —

В то же время в действующем предложении Omoda C7 больше не указаны цены на пять комплектаций 2025 года выпуска. Из прайс-листа исчезли переднеприводные версии «Актив» и «Драйв», а также полноприводные «Актив», «Драйв» и «Стиль». Ранее их стоимость без учета дополнительных выгод составляла от 2 939 000 до 3 499 000 рублей.

После исключения наиболее доступной комплектации «Актив» 2025 года выпуска минимальная базовая цена Omoda C7 увеличилась на 160 тыс. рублей, или 5,4%. Она выросла с 2 939 000 до 3 099 000 рублей. При этом новая скидка позволяет купить переднеприводный кроссовер за 2 949 000 рублей — всего на 10 тыс. рублей дороже прежней минимальной цены без учета скидок.

Все три комплектации Omoda C7, представленные в актуальном прайс-листе, комплектуются 1,6-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Переднеприводная версия разгоняется до 100 км/ч за 10,4 секунды, полноприводная — за 11,4 секунды. Средний расход топлива составляет 7,5 и 8,0 литра на 100 км соответственно.

В оснащение Omoda C7 входят светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, обогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. За работу мультимедийной системы отвечает 15,6-дюймовый экран. С переднеприводной комплектации «Драйв» кроссовер получает систему кругового обзора и электропривод багажника. В более дорогой версии доступны дополнительные опции, в том числе расширенный набор систем помощи водителю.

Выгоды по программе бренда для обеих моделей предоставляются при единовременной покупке автомобиля и не суммируются с кредитными программами.

Ранее Omoda впервые в 2026 году вошла в десятку лидеров российского рынка новых автомобилей. Марка заняла место в недельном рейтинге топ-10, сформированном на основе данных о регистрациях.

Автор: Константин Завьялов