Полноприводная версия кроссовера JELAND J6 поступила в продажу

Отечественный бренд JELAND объявил о начале продаж полноприводной версии кроссовера J6. Автомобиль доступен для покупки в официальных дилерских центрах марки, а также для заказа на официальном сайте. Рекомендованная цена топовой комплектация «Престиж» составляет 2 899 000 рублей, сообщает пресс-служба компании.

Под капотом модели расположен 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 275 Нм, который работает в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Также в оснащение вошли интеллектуальная система полного привода с 6 режимами движения и функция электронной имитации блокировки дифференциала.

Автомобиль разработан с учетом российских дорожных и климатических условий. Так, днище и полости обработаны воском, еще имеются дополнительные слои антикоррозийных материалов, в том числе антигравийная и шумоизолирующая защита. «Зимний пакет» состоит из обогрева всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Кроссовер получил панорамную крышу площадью 1,45 кв. м, вместительный багажник до 1 180 литров при сложенных сиденьях второго ряда. Дополнительно автомобиль можно оборудовать усиленными рейлингами на крыше и фаркопом для буксировки прицепа.

Комплектация «Престиж» полноприводной версии кроссовера также включает легкосплавные диски колес нового дизайна, многослойные передние стекла, атмосферную подсветку интерьера и кресла с вентиляцией. За безопасность отвечают электронные ассистенты водителя и система панорамного обзора 540 градусов с функцией «прозрачного шасси».