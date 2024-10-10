Бывшего гонщика лишили водительских прав

Британский гонщик Билли Монгер, который весной 2017 года потерял обе ноги в результате серьезной аварии на трассе в Донингтон-парке, несмотря на травмы, решил вернуться в мир автоспорта. Несмотря на то, что он не выступает на гоночных трассах уже несколько лет, Билли активно принимает участие в трансляциях этапов Формулы 1 в качестве эксперта телеканала Channel 4.

Однако в январе 2024 года Монгер оказался в центре дорожного происшествия в Снаттс-Хилл в Лимпсфилде, Суррей. По информации из полицейского отчета, Монгер не справился с управлением автомобиля и столкнулся с тремя припаркованными машинами (два Volkswagen и Citroen), а также с фонарным столбом, изгородью и стеной соседнего участка.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, однако Билли Монгер был лишен прав на вождение на 49 дней и оштрафован на сумму в 2694 фунта стерлингов.