Полицейские смогли остановить электрический Tesla со спящим водителем

Засыпание за рулем — это то, что может быстро обернуться смертью. В случае одного молодого человека в Южной Каролине полуавтономная Tesla Model 3 фактически спасла его от аварии, когда он заснул. Когда он проснулся, он, должно быть, был удивлен, увидев нескольких полицейских, которые остановили машину. Теперь ему предъявлено несколько серьезных обвинений после того, как полиция заявила, что обнаружила наркотики в автомобиле.





Офицеры полиции Уилсонс-Миллс говорят, что в субботу около 4 часов вечера им позвонили по поводу водителя, который, по всей видимости, спал.



Конечно, именно это они и увидели, когда обнаружили белую Tesla Model 3, ехавшую по шоссе 70 в США.



Очевидно, офицеры не смогли разбудить мужчину, несмотря на использование сирен и световых сигналов. Model 3 продолжила движение по дороге, а полиция пыталась понять, что делать. В конце концов, они поставили свои патрульные машины перед Tesla, тем самым активировав датчики автопилота, и автомобиль остановился.



Затем офицеры разбудили водителя, опознанного как 25-летний Майкл Гудман, провели полевой тест на трезвость и обыскали автомобиль. То, что они обнаружили, было десятками коробок с вейп-ручками. Однако это были не типичные товары из угловых магазинов. Вместо этого в них были ТГК, метамфетамин и МД.