Главная Новости Американские автомобили Полицейские смогли остановить электрический Tesla со спящим водителем
Новости

Полицейские смогли остановить электрический Tesla со спящим водителем

Засыпание за рулем — это то, что может быстро обернуться смертью. В случае одного молодого человека в Южной Каролине полуавтономная Tesla Model 3 фактически спасла его от аварии, когда он заснул.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
31.08.2024, 17:20·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Засыпание за рулем — это то, что может быстро обернуться смертью. В случае одного молодого человека в Южной Каролине полуавтономная Tesla Model 3 фактически спасла его от аварии, когда он заснул. Когда он проснулся, он, должно быть, был удивлен, увидев нескольких полицейских, которые остановили машину. Теперь ему предъявлено несколько серьезных обвинений после того, как полиция заявила, что обнаружила наркотики в автомобиле.

 

Офицеры полиции Уилсонс-Миллс говорят, что в субботу около 4 часов вечера им позвонили по поводу водителя, который, по всей видимости, спал. 


Конечно, именно это они и увидели, когда обнаружили белую Tesla Model 3, ехавшую по шоссе 70 в США.

Очевидно, офицеры не смогли разбудить мужчину, несмотря на использование сирен и световых сигналов. Model 3 продолжила движение по дороге, а полиция пыталась понять, что делать. В конце концов, они поставили свои патрульные машины перед Tesla, тем самым активировав датчики автопилота, и автомобиль остановился.

Затем офицеры разбудили водителя, опознанного как 25-летний Майкл Гудман, провели полевой тест на трезвость и обыскали автомобиль. То, что они обнаружили, было десятками коробок с вейп-ручками. Однако это были не типичные товары из угловых магазинов. Вместо этого в них были ТГК, метамфетамин и МД.

Источник

Tesla (94)Электрический (54)Американские автомобили (103)Tesla Электрический (1)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация