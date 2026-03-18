Ферстаппен снижал скорость без видимых причин

В ходе гонки в Шанхае пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен подверг критике новый технический регламент, однако издание Auto Motor und Sport сообщает, что его отставание в Китае было связано с недопониманием в общении с гоночным инженером.

Для оптимизации работы новых силовых установок инженеры давали гонщикам инструкции по использованию движения накатом в определённых участках трассы. В ходе Гран-при Китая Ферстаппен применял эту тактику перед первым, шестым и четырнадцатым поворотами, следуя указаниям команды. Однако позже инженер сообщил ему, что именно в шестом повороте он уступает по времени Берману.

На 35-м круге из 56 Ферстаппен обратился по радио к своему инженеру Джанпьеро Ламбьязе с вопросом: «Нужно ли мне вообще сбрасывать газ в шестом повороте?» В ответ инженер сообщил: «Сбрасывать газ не нужно!» После этого Ферстаппен выразил недовольство: «Я сбрасываю газ уже половину гонки. Почему мне никто не сказал?»

В ответ на замечание пилота Джанпьеро Ламбьязе отреагировал жёстко: «Я на твоей стороне, Макс. Я пытаюсь помочь тебе и дать информацию. Ничего больше!»