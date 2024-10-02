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Необычные способы использования WD-40 в автомобиле, о которых полезно знать

В процессе использования вашего автомобиля могут возникать незначительные повреждения на кузове вследствие различных легких столкновений. Речь идет о неглубоких царапинах на лакокрасочном покрытии, не затрагивающих грунт. Их можно легко устранить обычной полировкой, но это требует времени и иногда значительных затрат.
РедакцияР
Редакция
02.10.2024, 07:42·2 мин
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Фото: Tarantas.News

Аэрозоль WD-40 поможет легко избавиться от мелких дефектов на кузове. Он также способен удалить пятна и скрыть матовость на лакокрасочном слое. Достаточно просто нанести продукт на поврежденную область и отполировать чистой микрофиброй до получения желаемого результата.

Чтобы избавиться от неприятного скрипа при открывании или закрывании дверей, капота и багажника, можно воспользоваться проникающей смазкой WD-40. Она подходит как для петель, так и для амортизаторов. Данная жидкость устраняет загрязнения, выводит скопившуюся влагу, и благодаря водоотталкивающим свойствам эффективно защищает от коррозии.

Специальная аэрозольная смазка WD-40 поможет избавиться от следов старых наклеек и остатков клеящей ленты на стекле и кузове. Средство размягчает клеевую основу, что позволяет легко удалить остатки и высохший клей, не повредив лакокрасочное покрытие.

В осеннее время проблема грязи на дорогах становится острой, и, помимо грязи на кузове, возникает проблема трудночитаемых автомобильных номеров. Аэрозоль WD-40 обладает свойством отталкивать воду и грязь, поэтому его распыление на номерной знак может защитить вас от необходимости постоянно протирать его. Этот совет особенно полезен во время дальних поездок, когда нет возможности содержать автомобиль в чистоте.

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