Мощный рывок Polestar: электрокары BST бросят вызов BMW M и Mercedes-AMG

Шведский бренд электромобилей Polestar объявил о намерении усилить акцент на выпуске производительных моделей. Теперь компания делает ставку на спортивные автомобили, выделяя это направление в число трех ключевых принципов наряду с дизайном и устойчивостью.

Генеральный директор Polestar Михаэль Лошеллер в беседе с узким кругом журналистов, среди которых был представитель Auto Express, поделился планами компании на встрече в штаб-квартире в Гетеборге. По его словам, производительность останется приоритетом, а будущие модели бренда будут отличаться стабильными характеристиками именно в этой области.

«Мы хотим сфокусироваться на производительности, потому что видим здесь возможности для дальнейшего развития — на треке, в разгоне, а также в превосходстве над конкурентами», — отметил Лошеллер.

Пока неизвестно, как именно эти намерения отразятся на серийных автомобилях. Однако у Polestar уже есть опыт создания подобных моделей — в 2023 году был представлен ограниченный тираж Polestar 2 BST Edition 270. Аббревиатура BST расшифровывается как ‘Beast’ («Зверь»), а версия отличается доработанным шасси, увеличенной мощностью и характерной полосой на капоте, что выделяет её на фоне стандартной модели 2.

В 2024 году компания показала также BST-версию концепта родстера Polestar 6. Руководитель отдела дизайна Polestar Филипп Ромерс ранее подчеркивал значимость модели 2 BST Edition 270: «Это вдохновение для будущего: автомобиль имеет характер, выглядит спортивно и прекрасно управляется», — рассказал он Auto Express во время автосалона в Мюнхене в прошлом году.

Лошеллер добавил, что несмотря на закрытие британского инженерного центра, где разрабатывали новый Polestar 5 — автомобиль, получивший высокие оценки на ранних тестах, компания сохраняет необходимые компетенции. Это позволит Polestar, при соответствующем выборе стратегии, конкурировать с такими брендами, как BMW M, Mercedes-AMG и Audi RS, если будет принято решение о создании флагманских спортивных моделей для исполнения амбиций в сегменте высокопроизводительных автомобилей.