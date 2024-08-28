Генеральный директор Polestar уходит

Томас Ингенлат покинет пост генерального директора Polestar 1 октября.

На его место придет Михаэль Лошеллер.

Лошеллер ранее занимал пост гендиректора в компаниях Opel, VinFast и Nikola Motor.

Polestar, производитель электромобилей, принадлежащий китайскому гиганту Geely, получит нового генерального директора с начала следующего месяца. 1 октября Томас Ингенлат, занимавший пост гендиректора с момента создания компании как автопроизводителя в 2017 году, уйдет в отставку.

На его место придет Михаэль Лошеллер, который попытается превратить Polestar из стартапа по производству электромобилей в крупного игрока на автомобильном рынке. Лошеллер занимал пост гендиректора в нескольких других автомобильных компаниях за последнее десятилетие. С 2017 по 2021 год он возглавлял Opel, затем перешел на должность глобального генерального директора в VinFast. Через семь месяцев он перешел в Nikola, производителя батарейных и водородных больших грузовиков, где выступал в качестве президента и генерального директора до сентября 2023 года, согласно его профилю в LinkedIn.

Фото: Motor1.com

Михаэль Лошеллер, новый генеральный директор Polestar

“Polestar пережил исключительную стартовую фазу и с более широкой линейкой моделей Михаэль Лошеллер идеально подходит для руководства Polestar на следующем этапе,” - отметил Винфрид Валанд, будущий председатель Polestar. “Его глубокие знания отрасли, особенно в обеспечении операционного совершенства, разработке последовательной стратегии продукта и укреплении присутствия на глобальном рынке будут ключевыми на следующем этапе роста Polestar.”

Polestar в настоящее время продает три модели - Polestar 2, Polestar 3 и Polestar 4 - пережила не лучшее первое полугодие в плане продаж. Глобально дочернее предприятие Geely продало примерно 20 200 автомобилей, что на 27% меньше, чем годом ранее.

Все три модели в настоящее время собираются в Китае, что не идеально для амбиций стремящегося к успеху автопроизводителя в США, учитывая повышенные импортные пошлины. Его судьба, по крайней мере, в Штатах, зависит от Polestar 3, который недавно начал местное производство в Южной Каролине, таким образом избегая дорогих импортных пошлин и минимизируя убытки.

Напомним, Polestar хочет соперничать с такими именами, как BMW, Porsche и Mercedes-Benz. Другими словами, он делает ставку на дорогие модели на рынке, который кажется предпочитает более доступные автомобили, поэтому будет интересно посмотреть, что принесет на стол новый генеральный директор.

“Polestar уже установил себя одним из самых желанных и инновационных брендов в сфере электромобилей, и я с нетерпением жду работы с талантливой командой для развития этого прочного фундамента и ускорения нашего развития,” - заявил Михаэль Лошеллер.