Tesla назван главной целью нового плана роста Polestar

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Глава Polestar Михаэль Лошеллер уверен, что стартап по производству электромобилей преодолеет следующие пять лет благодаря новой стратегии выпуска автомобилей, маркетингу, ориентированному на Tesla, а также положительным изменениям в его квартальных результатах.

На встрече с главой компании на саммите FT Future of the Car журнал Auto Express спросил, почему убыточная Polestar, чья стоимость акций остается чуть выше $1 (76 пенсов), что в 300 раз ниже, чем у Tesla, все еще будет на рынке в 2030 году?

«Потому что у нас фантастические автомобили, мы сосредотачиваемся на вдохновляющем дизайне, отличной производительности и устойчивом развитии», - ответил он. «У нас есть доступ к лучшей технологии в мире, и мы сосредотачиваемся на правильном выполнении».

Лошеллер, присоединившийся к компании осенью 2024 года с задачей развернуть Polestar, достиг определенного прогресса за свои первые полгода работы. Продажи выросли на 76 процентов благодаря моделям Polestar 4 купе-SUV и Polestar 3 большому SUV, которые закрепились на рынке электромобилей, однако остаются скромными: было продано всего 12 306 автомобилей.

Главная цель Polestar: Tesla

Polestar нацеливается на Tesla в США, предлагая клиентам, переходящим на их сторону, инцентив в $5 000. Будет ли Лошеллер делать то же самое в Европе?

«У нас есть различные кампании, иногда специально ориентированные на клиентов Tesla», - сказал он. «Они интересны для нас, потому что они ранние пользователи, которые знают технологию электромобилей, они знают, что такое зарядка». Он упомянул кампанию в Норвегии, которая, используя умело подобранные шрифты, напоминала слово "Tesla" на норвежском, но на самом деле спрашивала: пробовали ли вы Polestar?