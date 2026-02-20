Polestar планирует революцию на рынке электромобилей: «Четыре новые модели появятся к 2028 году»

Бренд Polestar, входящий в состав Volvo и Geely, объявил о масштабных планах по обновлению своей линейки автомобилей. С 2026 по 2028 годы компания намерена выпустить сразу четыре новых модели. В их числе — универсал Polestar 4, который уже был замечен в Китае во время проведения дорожных тестов.

Polestar 4 получит более практичный кузов универсала и будет построен на полностью электрической платформе. На мировой рынок новинка выйдет в четвертом квартале 2026 года. Информация о стоимости и технических характеристиках автомобиля пока не озвучивается.

В летний период 2026 года начнутся продажи четырехдверного Polestar 5 GT, впервые показанного широкой публике в 2025 году. Автомобиль оснастят двухмоторной электрической установкой мощностью 650 кВт, а также аккумулятором емкостью 112 кВт·ч. Отмечается, что разгон до 100 км/ч у этой модели займет всего 3,2 секунды.

Уже в начале 2027 года Polestar планирует представить второе поколение модели Polestar 2. Следом за ним, в 2028 году, стартуют глобальные продажи компактного кроссовера Polestar 7.

В компании рассчитывают, что в текущем году удастся добиться роста розничных продаж, чему должен способствовать запуск нового Polestar 4.

В то же время Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр», поделилась прогнозом относительно российского автомобильного рынка. По ее словам, к 2030 году каждая десятая новая легковая машина в России будет электрической.

Автор: Алина Олешко